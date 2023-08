Berlin – Tag & Nacht: Knast-Drama! Sina will Jonas die Wahrheit beichten

Sina rafft sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ auf, einen entspannten Tag mit der Clique am See zu verbringen. Als sie allerdings merkt, wie sehr Jonas die Angst vor dem Gefängnis zusetzt, wächst ihr schlechtes Gewissen. Sie muss Jonas endlich die Wahrheit sagen.

Sina ist hin- und hergerissen, als Lynn sie am Morgen einlädt, mit ihr, Jonas und der Clique einen entspannten Tag am See zu verbringen. Mit dem Plan will sie Jonas zumindest ein wenig von seiner Angst vor dem drohenden Knast ablenken. Sina sagt schließlich zu und es gelingt ihr sogar, für einen Moment ihr schlechtes Gewissen zu verdrängen. Doch als Jonas dabei wehmütig klar wird, wie sehr er seine Freunde und das gemeinsame Chillen vermissen wird, haben die Schuldgefühle Sina wieder fest im Griff.

Sina hält ihr schlechtes Gewissen nicht länger aus

Als Jonas sich auch noch in ergreifender Weise für sein Verhalten ihr gegenüber entschuldigt, hält Sina ihr schlechtes Gewissen einfach nicht länger aus. Entschlossen schickt sie ihrem Bruder im Sommer-Camp darauf eine Nachricht: Morgen wird sie reinen Tisch machen! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.