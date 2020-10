Berlin – Tag & Nacht: Kim und Connor kommen sich näher!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” herrscht dicke Luft zwischen Toni und Connor. Und auch bei Kim und Mike ziehen dunkle Wolken am Beziehungshimmel auf. Dann treffen Kim und Connor aufeinander – kommen sie sich etwa näher?

Connor (Jakob Grün) könnte bei “Berlin – Tag & Nacht” eigentlich kaum glücklicher sein. Denn mit Toni (Katharina Kock) läuft alles bestens. Doch dann will sie bei den Vorbereitungen für die Abi-Vorfinanzierungsparty nicht mitwirken – davon ist Connor extrem genervt. Doch kurze Zeit später kommt es zu einem richtigen Eklat: Denn als er nach Hause kommt, schäkert Toni mit Pepe! Für ihn ist das ein krasser Schlag ins Gesicht und macht ihr eine krasse Szene. Toni kann das nicht nachvollziehen und überlegt sogar, ob die Beziehung mit ihm überhaupt noch einen Sinn macht.

Mike lässt Kim stehen

Währenddessen will sich Kim (Nathalie Bleicher-Woth) mit Mike (Filip Nikolic) versöhnen. Denn nach einem Streit ignoriert er sie schon zwei Tage. Denn sie bekommt ihre krankhafte Eifersucht in den Griff und glaubt immer noch, dass Paula was von Mike will. Sie fordert dann von ihm, den Kontakt zu Paula (Laura Maack) komplett abzubrechen. Doch er weigert sich und lässt Kim eiskalt im Regen stehen. Kim denkt nun, dass die Beziehung nun endgültig am Ende ist.

Kim und Connor gehen feiern

Sowohl Connor als Kim sind total gefrustet wegen ihren Beziehungen – und die beiden treffen dann aufeinander. Zwar konnten sie sich in den vergangenen Monaten absolut nicht ab, aber die Beziehungsprobleme mit ihren Partnern scheint sie näher zusammenzuschweißen. Sie klagen über ihr Leid und beschließen, ohne ihre Partner auf eine Party zu gehen – so wollen sie sich von ihrem Kummer ablenken. Doch das endet dann völlig anders, als geplant. Kommen sich die beiden etwa näher? Oder landen sie möglicherweise sogar im Bett? Das zeigt RTLZWEI bald täglich um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.