Berlin – Tag & Nacht: Kim stellt Mike vor die Wahl!

Zwischen Connor und Toni herrscht bei “Berlin – Tag & Nacht” dicke Luft und das Gleiche gilt für Kim und Mike. Als Connor und Kim in der WG aufeinandertreffen, lassen sie erstmal den Frust über ihre Partner ab. Danach wollen sie gemeinsam auf andere Gedanken kommen.

Connor (Jakob Grün) ist froh, dass er sich mit Toni (Katharina Kock) endlich versöhnt hat. Er verspricht ihr, dass er ihr ab sofort wieder vertrauen wird. Doch seine gute Laune erhält einen Dämpfer, als Toni bei den Vorbereitungen für die Abi-Vorfinanzierungsparty nicht mithelfen will, da sie ein Referat für die Uni vorbereiten muss. Connor bemüht sich, nicht allzu enttäuscht zu sein.

Es knallt zwischen Connor und Toni

Doch dann trifft ihn der Schlag, als er nach Hause kommt und Toni mit Pepe schäkern sieht. Connor fühlt sich verarscht und macht ihr verletzt eine Szene. Toni findet dieses Verhalten jedoch einfach nur kindisch und fragt sich, wie viel Sinn das mit ihnen noch macht.

Kim stellt Mike vor die Wahl

Währenddessen will sich Kim (Nathalie Bleicher-Woth) mit Mike (Filip Nikolic) versöhnen, der sie schon seit zwei Tagen ignoriert. Sie muss ihm allerdings versprechen, sich bei Paula (Laura Maack) für die Drohung zu entschuldigen. Doch Kim kommt gegen ihre krankhafte Eifersucht einfach nicht an und ist sicher, dass Paula immer noch was von Mike will. Daraufhin fordert sie von ihm, den Kontakt mit Paula abzubrechen. Als Mike sich weigert, stellt Kim ihn vor die Wahl: sie oder Paula.

Mike lässt Kim entnervt stehen – und Kim fürchtet, dass es das mit ihnen gewesen sein könnte. Traurig trifft sie in der WG auf den ebenfalls niedergeschlagenen Connor. Die beiden klagen sich gegenseitig ihr Leid und beschließen, einfach ohne ihre Partner zur Party zu gehen und sich zusammen von ihrem Kummer abzulenken. Das Ganze endet allerdings völlig anders als geplant… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.