Berlin – Tag & Nacht: Kim steht auf Mike! Erfährt Paula die Wahrheit?

Mike und Paula sind bei „Berlin – Tag & Nacht“ total happy. Doch dann das: Kim hat sich plötzlich in ihn verknallt und versucht, den Freund von Paula rumzukriegen. Mike ist mit der ganzen Situation völlig überfordert.

Mark hat schreckliche Gewissensbisse, als Kim vor Paula zu einer Notlüge greifen muss. Das Ganze wird nicht besser, als er auf Paulas Liebeserklärung keine Reaktion zeigt. Völlig in die Enge getrieben, will Mike endlich reinen Tisch machen.

Kim lässt sich Notlüge einfallen

Mike ist extrem erleichtert, als Kim sich vor Basti und Paula eine Notlüge einfallen lässt, warum sie die Drogen genommen hat. Trotzdem plagt ihn sein schlechtes Gewissen sehr. So sehr, dass er es kurz darauf nicht übers Herz bringt, Paulas Liebeserklärung angemessen zu erwidern. Daraufhin glaubt diese, dass Mike sie nicht liebt, was ihn ziemlich in die Bredouille bringt. Er beschließt, Paula die Wahrheit über sich und Kim zu beichten. Die ganzew Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.