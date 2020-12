Berlin – Tag & Nacht-Kim: Mike ist gegen eine Abtreibung!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Kim schwanger – jedoch nicht von Mike, sondern von Connor! Mike glaubt jedoch, dass er der Vater ist und hat große Pläne. Kim will das Baby unterdessen abtreiben. Wird sie den Schwangerschaftsabbruch tatsächlich vornehmen?

Kim steckt in der Klemme: Nachdem sie für sich bezüglich der Schwangerschaft schon eine Entscheidung getroffen hatte, will Mike sie unbedingt dazu bewegen, das Kind zu behalten. Er möchte für seine kleine Familie sogar ein Haus bauen.

Kim steckt in der Klemme

Kim gerät langsam unter Druck: Obwohl Mike ihr versprochen hat, die Entscheidung über die Abtreibung ihr zu überlassen, nutzt er jede Chance, um ihr klar zu machen, dass sie das Kind behalten sollte. Kim kann ihn zunächst in Schach halten, aber dann glaubt Mike zu wissen, wieso Kim so unsicher ist und will ihr Sicherheit in Form eines gemeinsamen Zuhauses geben.

Mike will ein Haus bauen

Sein Plan: Er möchte für ihre gemeinsame kleine Familie ein Haus bauen! Tatsächlich ist Kim daraufhin ziemlich gerührt und muss wieder an der Entscheidung zweifeln, die sie eigentlich schon längst getroffen hatte… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.