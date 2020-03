Berlin – Tag & Nacht: Kim macht sich wieder an Mike ran!

Mike ist wieder in Berlin – und will seine Beziehung zu Paula bei „Berlin – Tag & Nacht“ um jeden Preis retten. Diese macht ihm allerdings klar, dass es aus ist. Kim nutzt die Situation schamlos aus, um sich an Mike ranzumachen. Ihre Strategie könnte sich auszahlen.

Mike kommt zurück nach Berlin und will um Paula kämpfen. Doch als die ihm klar macht, dass es keine Chance mehr auf eine Wiederbelebung der Beziehung gibt, flippt er aus und macht seiner Trauer in einem Wutanfall Luft. Im LA14 ist Mike immer noch mächtig neben der Spur und wirft nach einer Auseinandersetzung kurzerhand alle Gäste raus.

Kim will Mike trösten

Kim nutzt die Gelegenheit beim Schopf: Sie gibt vor, Mike helfen und trösten zu wollen, und trinkt mit ihm zusammen. Während sie immer weiter auf ihn einredet und ihm unablässig erklärt, wie sehr sie ihn liebt und dass sie – im Gegensatz zu Paula – immer hinter ihm stehen wird, gerät Mike ins Wanken. Lässt er sich etwa wieder auf sie ein? Die Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.