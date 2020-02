Berlin – Tag & Nacht: Kim ist in Mike verliebt!

Kim ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ frustriert, weil sie tagtäglich das Liebesglück von Mike und Paula ertragen muss. Ihre Gereiztheit lässt sie die anderen Mitbewohner deutlich spüren. Im LA14 konfrontiert sie schließlich Mike damit, dass sie in ihn verliebt ist.

Nachdem Kim von Mike harsch in die Schranken gewiesen wurde, versucht sie, ihm und Paula aus dem Weg zu gehen. Doch in der WG kann sie ihren Frust nicht verbergen. Dabei gerät sie mit Connor aneinander, als sie sich in seiner Gegenwart über die Beziehung von Mike und Paula lustig macht, was bei diesem auf völliges Unverständnis stößt. Auf der Arbeit im LA14 wird ihre Wut nur noch mehr geschürt, als Mike ihr wegen ihres unmöglichen Verhaltens die kalte Schulter zeigt.

Kim gesteht Mike ihre wahren Gefühle

Das ist zu viel für Kim: Sie stellt ihn zur Rede und gesteht ihm im Affekt ihre wahren Gefühle. Als Mike sich daraufhin bei ihr entschuldigt und wahrheitsgemäß erklärt, nichts von ihrer Liebe gemerkt zu haben, fällt es Kim noch schwerer, ihn zu vergessen. In ihrer Verzweiflung flüchtet sie sich schließlich in Niks Arme. Die ganze Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.