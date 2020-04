Berlin – Tag & Nacht-Kim: Fliegt die Vergewaltigungs-Lüge auf?

Während Kim sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ mit ihrer Vergewaltigungs-Lüge zunehmend in Widersprüche verstrickt, stößt Mike in der WG auf Ablehnung. Paula kämpft für ihn wie eine Löwin, da sie von seiner Unschuld überzeugt ist. Ein Beziehungsrevival ist dennoch tabu.

Nach ihrem Absturz im Club wacht Kim im Krankenhaus auf. Nik und Basti sind schwer besorgt und glauben, dass ihr Kollaps etwas mit ihrer psychischen Situation nach der Vergewaltigung zu tun haben könnte. Kim überfordert die Situation zunächst und sie will nur noch nach Hause. Doch noch im Krankenhaus trifft sie plötzlich auf Mike, der von Paula nach der Schlägerei ebenfalls in die Notaufnahme gebracht wurde.

Geständnis von Kim

Daraufhin entbrennt ein Streit, an dessen Ende die Zankhähne getrennte Wege gehen. Während Kim sich zu Hause von ihren besorgten Freunden auffangen lässt, holt Paula Mike zurück in die WG. Allerdings sind die Mitbewohner dort strikt gegen seine Anwesenheit, weshalb er wieder verschwindet. Mike will Paula nach allem, was sie für ihn getan hat, nicht weiter belasten. Während sie sich bei den WGlern für Mike einsetzt, schafft Connor es durch einen Trick, Kim zu einem Fast-Geständnis zu bringen, wodurch nun auch Toni an ihrer ursprünglichen Aussage zweifelt.

Mike ist in der WG zurück

Joe holt Mike schließlich zwar wieder zurück in die WG, doch die restlichen Mitbewohner lehnen ihn weiter ab. Während Kim nach dem Fast-Geständnis nun noch mehr auf die Tränendrüse drückt, um ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern, sind Connor, Mike und Paula optimistisch, dass sich alles noch zum Guten wenden wird. Doch dann gibt es einen Rückschlag für Mike: Paula macht ihm klar, dass sie zwar an seine Unschuld glaubt, ihm aber nicht verzeihen wird. Die Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.