Berlin – Tag & Nacht: Katy bekommt heftige Panik-Attacke!

Basti beschließt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, Katy von ihrem Alltagsstress und ihren Sorgen um Jonas mit einem Ausflug in die Natur abzulenken. Der Plan scheint zu funktionieren, bis Katy plötzlich Panik bekommt und ihre ganze Überforderung aus ihr herausbricht.

Basti ist erschüttert, als Katy am Morgen die Nachhilfe für Noah wegen Stress auf der Arbeit und Sorge um ihren Sohn Jonas absagen muss. Er beschließt daher, Katy unter die Arme zu greifen. Da sich zumindest ihr Arbeitsstress durch eine kurzfristige Absage erledigt hat, sie aber immer noch unter der ungewissen Situation mit Jonas leidet, will Basti Katy mit einem Ausflug in die Natur auf andere Gedanken bringen.

Basti fängt Katy auf

Für einen Moment gelingt das auch tatsächlich, aber als Katy glaubt, dass sie sich im Wald verirrt haben, bricht die ganze Überforderung aus ihr heraus und Basti fängt sie liebevoll auf. Er ist froh, in Katy eine so verständnisvolle und sympathische Vertraute gefunden zu haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.