Berlin – Tag & Nacht: Katrin Hamann alias Peggy steigt aus!

Zuletzt sind zahlreiche ehemalige Darsteller zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurückgekehrt. Doch nun müssen sich die Fans der beliebten RTLZWEI-Serie von einem echten Urgestein verabschieden: Katrin Hamann alias Peggy steigt aus der Serie aus!

Die Feuer-Katastrophe in der WG hat alles verändert. Theo hat in der WG einen Brand gelegt – in dem Loft befand sich jedoch noch Peggy. Die Beauty erlitt dabei schwere Verbrennungen dritten Grades – ihr Gesicht wurde damit entstellt. Zudem hat sie auch noch ihr ungeborenes Kind durch das Feuer verloren.

Peggy verlässt Joe

Peggy kam daraufhin ins Krankenhaus – zwar schwebte die Blondine nicht mehr in Lebensgefahr, aber sie wird nie mehr so aussehen wie vorher. Joe wollte seiner Liebsten in der schweren Zeit zur Seite stehen – doch sie hat heimlich das Krankenhaus verlassen. Sie selbst kommt mit der Situation einfach nicht klar und will Joe nicht zur Last fallen. Er suchte mit den anderen Bewohnern nach Peggy – doch dann meldete sie sich per Telefon bei ihm und überbrachte ihm eine schreckliche Mitteilung, welche für eine Welt zusammenbrechen lässt.

Joe bricht zusammen

Denn Peggy hat Joe gesagt, dass sie die Stadt verlassen will und er nicht nach ihr suchen soll – sie verlässt Joe und will einen Neuanfang wagen. Joe hatte daraufhin einen tränenreichen Zusammenbruch, denn ihm wurde klar, dass er die Liebe seines Lebens verloren hat. Daraufhin betrinkt er sich und scheint sich aufzugeben.

Katrin Hamann spielte seit 2011 bei BTN mit

Die Darstellerin gehörte zu den Urgesteinen von „Berlin – Tag & Nacht“. Die Beauty verkörperte seit 2011 die Rolle der Peggy in der Serie und erlebte mit Joe (Lutz Schweigel) viele Höhen und Tiefen. Und auch privat hat sie sich mit ihrem Serienkollegen gut verstanden! „Mit Katrin verstehe ich mich sehr gut und wir haben ein tolles Verhältnis als Kollegen miteinander. Wir telefonieren auch öfter mal. Wir unternehmen in der Freizeit aber nicht ganz so viel, da wir zeitlich sehr eingespannt sind“, erzählte Lutz Schweigel vor einigen Monaten im exklusiven Interview mit KUKKSI. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.