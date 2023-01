Berlin – Tag & Nacht: Katastrophale Folgen für Toni!

Toni bietet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ihr Loft für Touristen für eine Nacht zum Couchsurfen an. So hofft sie das dringend benötigte Geld für die Miete zusammenzubekommen. Doch schnell muss sie sich eingestehen, dass das nicht ihre beste Entscheidung gewesen war.

Toni wachsen die Kosten für das Loft langsam aber sicher über den Kopf, deswegen muss schnell eine Lösung her. Da kommt Leif mit einer Idee um die Ecke, die sich perfekt anhört, und Toni ist sofort dabei: Sie lassen Touristen für eine Nacht im Loft Couchsurfen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Zuerst sind sie überbucht und dann stellen sich ihre Gäste auch noch als absolute Vollidioten heraus.

Der Tag endet für Toni im Chaos

Die einen sind zu bieder, die anderen zu vulgär. Der Tag endet im Chaos und Toni und Leif schwören sich, dass sie das auf keinen Fall noch einmal ausprobieren werden. Sie müssen die Miete wohl doch anders zusammenkriegen.