Berlin – Tag & Nacht: Kann Schmidti durch eine OP gerettet werden?

Schmidti gehört zu den Urgesteinen bei „Berlin – Tag & Nacht“. Doch sind seine Tage nun gezählt? In der Serie erhält er eine schockierende Diagnose. Laut den Medizinern sind die Lebenserwartungen nur gering. Kann er nur durch eine Operation noch gerettet werden?

Für Schmidti könnte es bei „Berlin – Tag & Nacht“ eigentlich kaum besser laufen. Mit Jade ist er total happy und nach einer Liebeserklärung will sie sogar zu ihm aufs Hausboot ziehen. Doch das Glück hält nicht lange: Schon bald erhält Schmidti eine Schock-Diagnose, welche alles verändern wird.

An welcher Krankheit leidet Schmidti?

In der Folge am Freitag wollen Schmidti, Krätze und Jade einige Randalierer vom Hausboot vertreiben. Jade wirft dann eine Flasche nach ihnen – doch diese bekommt versehentlich ihr Liebster ab. Schmidti wird daraufhin ziemlich schwummerig und bricht anschließend zusammen. Kurze Zeit später machen die Ärzte eine Schock-Entdeckung: Schmidti hat eine unheilbare Krankheit.

Todes-Diagnose Aneurysma

Die Ärzte stellen fest, dass Schmidti ein Aneurysma hat. „Wir haben bei der Untersuchung etwas gefunden, was wir nicht finden wollten. Und zwar ein Aneurysma, eine Aussackung einer Arterie. Dadurch kann die Arterie platzen“, sagt der Mediziner im Krankenhaus. Die Heilungschancen sind düster: „Die Erfolgsaussichten bei einer Operation sind sehr gering, sie liegen bei circa fünf Prozent. Es ist quasi inoperabel“, so der Doc weiter. Schmidti fragt den Arzt daraufhin, ob er sterben muss – daraufhin nickt er. Für den Freund von Jade bricht damit eine Welt zusammen.

Wann erfährt Krätze davon?

Schmidti will seinen Freunden zunächst nichts erzählen. Er will das Leben genießen, solange er noch kann – später weiht er aber zumindest André damit ein. Doch Krätze bemerkt schnell, dass etwas nicht mit seinem besten Kumpel stimmt. Später wird er auch die ganze Wahrheit erfahren. Schmidti scheint sich aufgegeben zu haben – das wollen seine Freunde aber nicht hinnehmen. Deshalb suchen Krätze & Co. nach Möglichkeiten, ihm zu helfen. Eine Operation ist vielleicht seine einzige Rettung – doch diese lehnt Schmidti ab. Ob ihm seine Freunde dazu doch noch überreden können? Die neuen Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ laufen täglich um 19 Uhr bei RTLZWEI und TVNOW. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.