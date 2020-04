Berlin – Tag & Nacht: Julia Marie Böhm spielt Neonazi-Girl Lara!

„Berlin – Tag & Nacht“ scheut derzeit kein Thema! Ob Vergewaltigung, Drogenmissbrauch oder Rechtsextremismus – immer wieder werden in der erfolgreichen RTLZWEI-Daily auch ernste Dinge thematisiert.

Die Clique rund um Connor (Jakob Grün), Toni (Katharina Kock) & Co. wird von Lara terrorisiert. Der Grund: Sie gehört einer Neonazi-Gruppe an! Die Darstellerin wird von Julia Marie Böhm gespielt – aber wie war es für sie, die krassen Szenen zu verkörpern? „Eine rechtsradikale Frau zu spielen, war eine große Herausforderung. Einige Szenen haben mich echt erschreckt und waren schwer zu meistern“, sagt Julia Marie Böhm gegenüber Promiflash.

So geht Julia Marie Böhm mit Fan-Reaktionen um

„Das Härteste ist, dass man die vielen Emotionen des Charakters in diesem Moment als Darstellerin selbst durchlebt“, so die Darstellerin weiter. Angst vor Fan-Reaktionen habe sie trotz der Thematik jedoch nicht. „Ich bin mir natürlich am Anfang unsicher gewesen, aber mittlerweile habe ich da gar nicht mehr wirklich Angst vor“, so die Darstellerin weiter.

Bei BTN kam es zu einer Geiselnahme

In der vergangenen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ kam es zu einer Geiselnahme: Lara bedrohte Toni mit einer Schusswaffe! Für Katharina Kock, welche in der Soap als Toni zu sehen ist, war die Rolle ebenfalls eine krasse Herausforderung. „Die Dreharbeiten waren zum Teil sehr anstrengend, weil sie oft sehr emotional waren. Teilweise waren sie aber auch körperlich richtig anstrengend. Es kam mehrfach zu Rangeleien und körperlichen Auseinandersetzungen. Auf der anderen Seite hat es jedoch auch sehr viel Spaß gemacht und war eine neue, spannende Herausforderung für mich“, sagt die Darstellerin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So hat sich Katharina Kock auf die Szenen vorbereitet

Katharina Kock hat sich intensiv auf die Szenen vorbereitet. „Ich habe mich speziell auf die Geiselnahme vorbereitet, indem ich mir andere Filme zu diesem Thema im Internet angesehen habe. Ich habe versucht verschiedene Emotionen, die man während einer Geiselnahme haben kann, zu spielen“, erzählt uns die Toni-Darstellerin. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.