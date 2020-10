Berlin – Tag & Nacht: Julia Jasmin Rühle aka JJ steigt aus!

Für die Fans von “Berlin – Tag & Nacht” sind das wohl traurige Nachrichten: Julia Jasmin Rühle steigt nämlich schon bald aus der Serie aus! Das bestätigte die Darstellerin jetzt selbst bei Instagram.

Seit rund sechs Jahren ist Julia Jasmin Rühle in der Rolle als JJ bei “Berlin – Tag & Nacht” zu sehen. Zwischenzeitlich legte sie eine längere Pause an – erst vor einigen Monaten feierte die Darstellerin in der Daily ihr Comeback. Doch damit ist schon bald wieder Schluss: Die Beauty wird die Serie nämlich verlassen!

Julia Jasmin Rühle steigt bei BTN aus

“Die Serie wird wieder ohne JJ weitergehen”, lässt Julia Jasmin Rühle bei Instagram die Bombe platzen. Die Fans müssen sich aber noch nicht sofort verabschieden: Die Darstellerin verriet nämlich auch, dass sie bis zum Ende des Jahres noch in der Serie zu sehen sein wird.

“Hallo meine Lieblinge … Ich danke euch für euren Support und euer meeeeega Feedback… Ich hoffe dass ich bald auch wieder gesund und fit bin , wieder Vollgas geben kann und freue mich auf die Zukunft!!! Und auf meinen neuen Weg”, schrieb Julia Jasmin Rühle in einem weiteren Post. Welchen Weg die Darstellerin genau einschlägt, ist nicht bekannt – auch über neue Projekte hat sie bisher nicht gesprochen. In den sozialen Netzwerken hat Julia Jasmin Rühle jedoch eine riesige Fanbase – allein bei Instagram hat sie mehr als 500.000 Follower und ist bisher auch als Influencerin bereits mega erfolgreich.