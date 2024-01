Berlin – Tag & Nacht: Jonas will seinen leiblichen Vater besuchen!

Jonas ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ entschlossen, seinen leiblichen Vater in Australien zu suchen. Doch als Sina sich ausgerechnet vor Basti verplappert und Jonas‘ Pläne verrät, weiß der sich nicht anders zu helfen, als Sinas Klausuren-Diebstahl zu verpetzen.

Jonas‘ Entschluss ist gefasst: Er will nach Australien und dort nach seinem leiblichen Vater suchen und lässt sich davon auch nicht von Sina abhalten. Aber als die sich vor Basti deshalb verplappert und der plötzlich vor Jonas steht und ihm ins Gewissen reden will, kann Jonas sich nicht mehr beherrschen: Um Basti mundtot zu machen, erzählt er ihm von Sinas Diebstahl der Klausur und dass alle in der Klasse abgeschrieben haben und nur deshalb so gut abgeschnitten haben.

Sina ist außer sich

Als Sina das erfährt, ist sie außer sich, aber Jonas beißt sie weg. Er will gerade niemanden sehen und hören und sich nur darauf konzentrieren, seinen Vater zu finden. Auch wenn die Infos, die er von Katy über seinen leiblichen Vater bekommen hat, eigentlich dafür nicht ausreichen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.