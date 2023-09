Berlin – Tag & Nacht: Jonas und Bruno nähern sich an!

Als Jonas dringend Hilfe in der Schule braucht, bietet Bruno in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ seinem Sohn hoffnungsvoll Unterstützung an. Eigentlich will der diese zunächst gar nicht annehmen. Aber zu Brunos großer Freude nähern sich Jonas und sein Vater doch noch an.

Bruno will Jonas helfen und bietet ihm an, den Berufsorientierungstag im Möllers zu verbringen. Doch Jonas lehnt ab. Bruno trägt es mit Fassung. In seiner Not schlägt Jonas allerdings schließlich doch im Restaurant auf. Nun sieht Bruno hoffnungsvoll die Chance gekommen, Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können.

Jonas und Bruno kommen sich näher

Und tatsächlich: Nach ersten Anlaufschwierigkeiten beginnt das Eis zu tauen. Bruno wird immer zuversichtlicher, dass zwischen ihm und Jonas irgendwann doch wieder alles gut werden könnte – bis ihm die Vorladung zur Verhandlung in drei Wochen in die Hände fällt. Schlagartig wird ihm bewusst, wie wenig Zeit ihm noch bleibt.