Berlin – Tag & Nacht: Jonas macht Joe schwere Vorwürfe!

Der letzte Tag von Joe vor der Reha hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ begonnen, doch wirklich abschalten kann er nicht. Jonas hat ihm klar gezeigt, dass er Brunos Einzug in die WG nicht akzeptieren kann. Schweren Herzens erkennt Joe, dass er Jonas‘ Meinung nicht ändern kann.

Für Joe ist der Tag der Abreise in die Reha gekommen und er hofft inständig, dass während seiner Abwesenheit in der WG alles gut läuft. Das gilt besonders für das Verhältnis zwischen Bruno und Jonas. Fast sieht es auch so aus, als könnte das klappen. Jonas würde sich nämlich gerne wirklich ein bisschen runterkochen und akzeptieren, dass sein Vater wieder bei ihnen lebt.

Joe kann Jonas nicht umstimmen

Aber leider muss Joe bald erkennen, dass Jonas einfach nicht aus seiner Haut kann. Er macht Joe schwere Vorwürfe: Wie kann er ihn nur mit Bruno allein lassen! Joe muss schweren Herzens akzeptieren, dass er Jonas nicht umstimmen kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.