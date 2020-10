Berlin – Tag & Nacht: Joe will sich an Theo rächen!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Theo für den WG-Brand verantwortlich. Dennoch ist er auf freien Fuß! Nun will sich Joe an ihm rächen – schließlich hat er nicht nur das Loft, sondern auch Peggy verloren.

Joe (Lutz Schweigel) macht Theo (Ranndy Frahm) für den WG-Brand verantwortlich und ist fest entschlossen, sich an ihm zu rächen. Sollte er das wirklich durchziehen, wäre das ein großer Fehler, der sein Leben für immer verändern würde. Im letzten Moment greift Paula ein.

Theo ist wieder frei

Joe ist fassungslos, als er am Morgen Theo entdeckt, der tatsächlich wieder auf freiem Fuß ist. Wütend erkennt er, dass Theo seine Schuld am WG-Brand leugnet. Da es keine Beweise für seine Schuld gibt, musste er wieder freigelassen werden. Joe fühlt sich von der Justiz verraten. Als alles wieder hochkommt, was Theo ihm und Peggy angetan hat, will er selbst für Gerechtigkeit sorgen.

Joe schwört Rache

Er nutzt die Gutgläubigkeit von Paula (Laura Maack) aus, um in die Nähe von Theo zu kommen. Voller Hass steht er kurz davor, für Peggy Rache an Theo zu nehmen. Doch im letzten Moment kann Paula ihn vor einem großen Fehler bewahren, der sein Leben für immer verändert hätte. Dennoch fühlt sich Joe weiterhin hilflos seinem Hass und seiner Trauer ausgeliefert. Wie kann es sein, dass Theo einfach so weiterleben kann, während er alles verloren hat? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.