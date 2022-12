Berlin – Tag & Nacht: Joe will René beobachten!

Joe will René in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ genauer beobachten und besucht dessen Geburtstagsparty. Und tatsächlich bekommt er mit, wie René ziemlich brutal mit einer seiner Mitarbeiterinnen umgeht. Als Joe mit der Frau reden will, macht diese aus lauter Panik dicht.

Joe ist morgens bereits genervt, weil René ihn und auch alle anderen Freunde von Peggy auf seinen Geburtstag eingeladen hat. Zur großen Freude von Peggy gibt er sich schließlich einen Ruck und geht trotzdem hin. Doch sein eigentliches Ziel ist es, René weiter zu beobachten. Tatsächlich zahlt sich sein Plan aus. Joe wird nämlich Zeuge, wie René ziemlich brutal mit einer seiner Sexarbeiterinnen umgeht, dieses Verhalten aber vor ihm sofort zu überspielen versucht.

Joe will mit der Frau reden

Nun will Joe heimlich mit der Frau reden, aber die macht aus lauter Panik komplett dicht. Joe reicht dieser ganze Vorfall als Hinweis auf Renés wahren Charakter: Dieser Typ hat definitiv Dreck am Stecken. Warum sonst sollten sich seine Angestellten so vor ihm fürchten?