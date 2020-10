Berlin – Tag & Nacht: Joe will Peggy suchen!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” sind sich Paula und Joe zuletzt etwas näher gekommen. Doch sein herz schlägt noch immer für Peggy. Deshalb ist er zu dem Entschluss gekommen, die Stadt zu verlassen.

Für Joe (Lutz Schweigel) lief es nicht rund in den vergangenen Monaten. Eigentlich war er mit Peggy (Katrin Hamann) glücklich – doch dann kam es zu einem Feuer-Inferno in der WG! Hinter der Brand-Katastrophe steckte Theo (Ranndy Frahm), wie sich dann herausstellte. Joe hat damit nicht nur das Loft, sondern auch Peggy verloren. Denn während dem Feuer war sie noch in der WG – dabei wurde sie komplett entstellt und hat die Stadt verlassen. Für Joe ist damit eine Welt zusammengebrochen und hat noch heute damit zu kämpfen. Zwar wurde Theo von der Polizei zunächst abgeführt, kam dann aber wieder auf freien Fuß. Für Joe und Paula (Laura Maack) war das ein krasser Schock!

Joe will Peggy suchen

Obwohl Joe noch immer an Peggy hängt, kamen er und Paula sich näher. Bald kommt es sogar zum Sex zwischen den beiden! Doch im letzten Moment macht er einen Rückzieher. Er will mit seiner Vergangenheit abschließen und trifft deshalb eine folgenschwere Entscheidung: Er will nach Peggy suchen und die Stadt vorerst verlassen. Dennoch noch immer fällt es ihm schwer, einen Neustart zu wagen. Deshalb kann er auch noch nicht den Mietvertrag für die neue WG unterzeichnen.

Verlässt er Berlin für immer?

Joe macht sich auf den Weg und verabschiedet sich von seinen Freunden – ihm ist auch egal, wie lange die Suche nach Peggy dauert. Er steuert auf eine ungewisse Zukunft zu und lässt Paula traurig zurück, welche für ihn mittlerweile mehr Gefühle hat als nur eine Freundschaft. Für Joe ist auch nicht klar, ob er jemals wieder in die Stadt zurückkehren wird… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.