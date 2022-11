Berlin – Tag & Nacht: Joe will Peggy endgültig vergessen!

Joe muss in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ einräumen, dass er sich Hoffnungen bei Peggy gemacht hatte. Obwohl sie ihm ihre Situation erklärt, fühlt sich Joe unfair von ihr behandelt. Er will Peggy endgültig abhaken. Sie hingegen merkt, dass sie ihn nicht verlieren möchte.

Joe schlägt bei Peggy auf und will endlich Klarheit, was ihr merkwürdiges Verhalten zu bedeuten hat. Doch Peggy stößt ihn erneut vor den Kopf. Sie macht ihm deutlich, dass es ein Fehler war, ihn aufzusuchen und will den Kontakt wieder abbrechen. Joe ist verletzt und gibt vor Paula zu, sich Hoffnungen bei Peggy gemacht zu haben. Er erhält einen weiteren Dämpfer, als René bei ihm aufschlägt und ihn in seine Schranken weist.

Joe fühlt sich von Peggy unfair behandelt

Derweil wird Peggy von Paula aufgefordert, mit Joe einen fairen Abschluss zu finden, woraufhin sie ihn aufsucht und ihm ihre Situation erklärt. Joe fühlt sich trotz alledem unfair von ihr behandelt und bricht mit Peggy. Während er entschlossen ist, sie abzuhaken, wird Peggy nun bewusst, dass sie Joe nicht verlieren will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.