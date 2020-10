Berlin – Tag & Nacht: Joe verabschiedet sich! Steigt Lutz Schweigel aus?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” will Joe nach Peggy suchen und die Stadt deshalb auf unbestimmte Zeit verlassen. Bedeutet das etwa, dass Lutz Schweigel aus der beliebten RTLZWEI-Serie aussteigen wird? KUKKSI hatte vor einiger Zeit bei dem Darsteller nachgefragt!

Die WG ging in Flammen auf, während Peggy (Katrin Hamann) noch in dem Loft war – die Blondine hat daraufhin schlimmer Verbrennungen erlitten und hat die Stadt und damit Joe (Lutz Schweigel) verlassen. Für ihn brach eine Welt zusammen. Dennoch näherte er sich zuletzt Paula (Laura Maack) an – zwischen den beiden kommt es beinahe sogar zum Sex!

Joe will Peggy suchen und verlässt Berlin

Doch abgeschlossen hat Joe mit Peggy trotz der Annäherung mit Paula noch lange nicht. Zwar will er einen Neuanfang wagen, aber dafür will er erst mit seiner Vergangenheit abschließen – deshalb will er sich auf die Suche nach Peggy machen und ein klärendes Gespräch führen. Dafür verlässt der WG-Papa die Stadt auf unbestimmte Zeit – wann oder ob er zurückkommt, weiß er nicht. Paula lässt er im Regen stehen, welche in Tränen aufgelöst ist.

Das sagte Lutz Schweigel damals zum BTN-Ausstieg

Fakt ist jedenfalls: Joe kehrt Berlin vorerst den Rücken. Doch bedeutet das nun der endgültige Ausstieg des Darstellers? “Man hat da schon mal drüber nachgedacht, wenn man andere Projekte denkt. Doch ‘Berlin – Tag & Nacht’ ist mein Baby und deshalb bleibe ich dabei”, erklärte Lutz Schweigel vor einigen Monaten im exklusiven Interview mit KUKKSI. An einen Ausstieg dachte der Serien-Star damals noch nicht – in der Zeit kann sich aber mittlerweile auch schon wieder viel geändert haben. Sollte er bei BTN aber tatsächlich aussteigen, würde den Fans etwas fehlen. Denn schließlich zählt Lutz Schweigel zu den absoluten Urgesteinen der Serie und spielt seit der ersten Folge mit. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.