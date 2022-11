Berlin – Tag & Nacht: Joe und Peggy küssen sich!

Nach ihrem Streit möchte sich Peggy bei Joe in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ entschuldigen. Es kommt zu einem nahen Moment, der in einem Kuss endet. Während Peggy diesen sofort bereut, macht Joe sich erneut Hoffnungen. Für ihn steht fest, er will um seine Ex kämpfen.

Nach ihrem Streit mit Joe hadert Peggy mit ihrem Gewissen. Sie hatte ihn so verletzt, dass er danach den Kontakt zu ihr abbrach. Peggy möchte sich aussprechen, doch Joe weist sie zunächst nur wütend ab. Als Peggy sein Herz schließlich doch noch erreicht, sprechen sie sich aus und zwischen ihnen entwickelt sich ein sehr naher Moment.

Es kommt zu einem Kuss zwischen Joe und Peggy

Es kommt sogar zu einem Kuss. Während Peggy den Kuss hinterher bereut und ihn vergessen will, um sich wieder auf ihre Beziehung zu René zu konzentrieren, fasst Joe einen Entschluss: Jetzt will er erst recht um seine Ex kämpfen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.