Berlin – Tag & Nacht: Joe und Paula wollen Theo loswerden!

Um Theo bei “Berlin – Tag & Nacht” schnellstmöglich loszuwerden, helfen Paula und Joe ihm dabei, auf eigenen Beinen zu stehen. Als eine Bleibe und ein Job für Theo organisiert sind, ist Paula happy. Doch Joe fürchtet, dass die Sache damit noch nicht beendet ist.

Am Morgen sind Joe (Lutz Schweigel) und Paula (Laura Maack) ratlos, wie es mit Theo (Ranndy Frahm)weitergehen soll. Während Joe sich gegen die Vorwürfe von Ole zur Wehr setzen muss, Theo wieder in ihr Leben gelassen zu haben, will Paula dafür sorgen, dass Theo bald wieder auf eigenen Beinen steht und ihn auf diese Weise schnellstmöglich loswerden. Joe fürchtet zunächst, dass Theo die Gutmütigkeit nur ausnutzt, unterstützt Paula jedoch am Ende.

Joe besorgt eine Wohnung für Theo

Tatsächlich gelingt es Joe, kurzfristig eine Wohnung für Theo aufzutreiben und er kann ihm sogar einen Job vermitteln. Als sich Theo jedoch trotz all der Hilfe zu einem Spruch über Peggy hinreißen lässt, ist Joe fassungslos und bereut fast, ihm geholfen zu haben. Abends versucht Paula, Joe aufzubauen – schließlich ist Theo nun endlich aus ihrem Leben verschwunden. Doch Joe beschleicht plötzlich das ungute Gefühl, dass sie nicht zum letzten Mal von Theo gehört haben…