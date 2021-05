Berlin – Tag & Nacht: Joe und Paula sind erneut im Visier von Theo!

Paula kommt bei „Berlin – Tag & Nacht“ nicht gegen ihre Gefühle an und will zu Joe zurückkehren, auch wenn sie beide dadurch erneut ins Visier von Theo geraten könnten. Dann teilt Paulas Anwalt ihr eine überraschende Idee in Bezug auf Joe mit. Wie reagiert sie?

Nach der Trennung von Joe vermisst Paula seine Nähe extrem. Aber sie versucht, hart zu bleiben, um ihn vor Theos Intrigen zu schützen. Allerdings muss sie bald schon einsehen, dass dieses Vorhaben völlig zwecklos ist: Theo wird niemals lockerlassen und sein Möglichstes tun, um das Leben von ihr und Joe zu zerstören.

Paula will zu Joe zurückkehren

Paula trifft schließlich die Entscheidung, zu Joe zurückzukehren, denn gemeinsam sind sie stärker und können Theo besser widerstehen. Doch dann schlägt Paulas Anwalt für sie völlig überraschend vor, Joe als zweiten Tatverdächtigen aufzubauen, um so den Verdacht gegen sie zu entkräften. Wird sie sich auf diese Aktion einlassen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.