Berlin – Tag & Nacht: Joe steht vor dem Ruin!

Der Brandanschlag auf die WG von „Berlin – Tag & Nacht“ hat für Joe alles verändert. Er hat dadurch nicht nur Peggy verloren, sondern steht vor dem finanziellen Ruin.

Joe ist immer noch vollkommen neben der Spur, seit Peggy ihn verlassen hat. Hinzu kommt, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht. In seiner Not verkauft er das Body Burn an Theo. Auch in Liebesdingen will er einen Neuanfang.

Joe ist am Ende

Joe weiß nicht weiter. Ihm steht wegen seiner Schulden das Wasser bis zum Hals und dennoch scheint ihm alles egal zu sein, nachdem Peggy ihn verlassen hat. Als er schon glaubt, dass dieser Albtraum niemals endet, ist es Theo, der Joe – aus Schuldgefühlen – anbietet, das Body Burn zu kaufen und damit Joes Schulden zu tilgen. Joe ist froh, zumindest diese Sorge los zu sein und lässt sich von seinen Freunden dazu anstiften, nach vorne zu sehen. Entgegen Paulas Warnung will er einen Neuanfang erzwingen und mit einer anderen Frau schlafen, um Peggy zu vergessen. Entschlossen nimmt er dieses merkwürdige Projekt in Angriff. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.