Berlin – Tag & Nacht: Joe steht plötzlich vor Paula!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat sich Joe vor einiger Zeit aus dem Staub gemacht. Der Grund? Er wollte nach Peggy suchen! Doch nun kommt er wieder zurück – und Paula hat sofort wieder Gefühle für ihn.

Paula (Laura Maack) bekommt weiche Knie, als wie aus dem Nichts Joe (Lutz Schweigel) in der WG aufkreuzt. Mit einem Schlag hat sie wieder dieses Kribbeln im Bauch – obwohl ihr klar ist, dass nach allem, was zwischen ihnen passiert ist, nichts mehr so sein wird wie zuvor.

Die neue WG ist bezugsfertig

Paula freut sich, als sie endlich ihren alten Mitbewohnern verkünden kann, dass die WG bezugsfertig ist. Doch als Fabrizio (Fernando Dela Vega) und Ole (Falko Ochsenknecht) sie schon besichtigen wollen, beharrt Paula darauf, dass Joe die WG als Erster betritt. Als sie von ihm jedoch keine Antwort auf ihre SMS erhält, lässt sie verletzt ihrer Wut freien Lauf und wird von Rick aufgefangen, der sie dazu überredet, die neue WG zu besichtigen.

Plötzlich steht Joe vor Paula

Paula ist total geflasht – und sie stößt mit Rick feierlich auf ihr neues Zuhause an. Dabei wird ihr allerdings wehmütig klar, dass es trotz neuer WG niemals wieder wie früher wird. Dafür ist einfach zu viel passiert, vor allem zwischen ihr und Joe. Paula beginnt schließlich sogar, mit dem Gedanken zu spielen, gar nicht dort einzuziehen. Doch als plötzlich Joe vor ihr steht, flammen die alten Gefühle sofort wieder auf. Zeit für ein klärendes Gespräch bleibt aber nicht, denn Fabrizio und Ole stürmen die WG… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.