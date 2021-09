Berlin – Tag & Nacht-Joe: Miese Stimmung vor der Hochzeit!

Die Vorfreude auf die Hochzeit wird bei Joe in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ getrübt. Er muss erst einmal trainieren und auf seine Ernährung achten. Ansonsten könnte das mit dem Hochzeitsanzug buchstäblich eng werden. Der Tortentest muss also leider ohne ihn stattfinden.

Joe freut sich tierisch auf das heute anstehende Tortentestessen für die Hochzeit. Doch die Freude wird getrübt. Ole erinnert Joe nämlich daran, dass er noch ziemlich abspecken muss, damit er am Tag der Tage in seinen Hochzeitsanzug passt. Noch verblüffter ist Joe, als Ole in Sportklamotten in der Werkstatt auftaucht, um mit ihm zu trainieren. Überrumpelt lässt er sich darauf ein, während Paula nun die Torten mit Rick testet.

Streit nach dem Training

Nach dem Training kommt es zum Streit: Ole will Joe eine Strafübung aufbrummen. Joe verpasst ihm seinerseits eine Retourkutsche. Doch am Abend versöhnen sich die beiden Streithähne und Joe verspricht Ole, bis zur Trauung regelmäßig zu trainieren und auf seine Ernährung zu achten. Zur großen Freude von Joe hat Paula ihm sogar ein Stück Torte mitgebracht, das er heimlich im Zimmer verspeist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.