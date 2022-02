Berlin – Tag & Nacht-Joe: Endgültiger Bruch mit Paula!

Joe weigert sich, mit Paula und Ole in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ über Paulas Affäre zu sprechen. Auch dass Ole ihm nichts gesagt hat, macht ihm zu schaffen. Es kommt zum endgültigen Bruch mit Paula. Doch dann überlegt er es sich noch mal. Will er sie wirklich aufgeben?

Paula und Ole wollen mit Joe über Paulas Affäre sprechen. Doch Joe wehrt sich dagegen. Auch Oles Schweigen in der ganzen Sache macht ihm zu schaffen. Doch Ole lässt nicht locker. Er sucht ihn in der Werkstatt auf. Dann kommt auch noch Paula, die endlich wissen will, was in Joe vorgeht und ob er ihrer Ehe noch eine Chance gibt.

Joe macht mit Paula endgültig Schluss

Joe ist völlig überfordert und macht mit ihr Schluss. Kurz darauf fragt er sich aber, ob er wirklich das Richtige getan hat. Erst ein Gespräch mit Tom führt ihm allerdings vor Augen, dass er Paula im Grunde nicht so einfach aufgeben will. Im letzten Moment kann er sie doch noch dazu bringen, die WG nicht zu verlassen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.