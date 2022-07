Berlin – Tag & Nacht-Joe: Eklat auf der Beerdigung!

Auch wenn er seinen Vater gehasst hat – dessen Beerdigung ist für Joe in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ eine emotionale Belastung. Allein Ole, der ihn begleitet, gibt ihm die nötige Kraft. Aber auch er kann nicht verhindern, dass es beim Leichenschmaus gewaltig kracht.

Joe sieht aufgewühlt der Beerdigung seines verhassten Vaters entgegen und will das Ganze am liebsten schnell hinter sich bringen. Umso erleichterter ist er, als Ole ihn zumindest als Unterstützung begleitet. Trotzdem nimmt die Zeremonie Joe, der für gewöhnlich ein Fels in der Brandung ist, extrem mit.

Zoff beim Beerdigungs-Kaffeetrinken

Als seine Mutter beim anschließenden Beerdigungs-Kaffeetrinken den Verstorbenen auch noch als liebenden Ehemann und Vater verklärt, platzt Joe vor versammelter Mannschaft der Kragen. Es kommt zum Eklat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.