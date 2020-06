Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hat Fabrizio eigentlich schon längst mit JJ abgeschlossen. Doch nun wird er von seiner Vergangenheit eingeholt: Seine Ex steht plötzlich vor der Tür und will sogar in der WG einziehen! Das dürfte für ziemlich viel Zündstoff sorgen.

Die unerwartete Rückkehr von JJ nach Berlin wirft Fabrizio ziemlich aus der Bahn. Das Schlimmste: Sie zieht ausgerechnet in die WG. Doch letztlich kommt er zu dem Schluss, dass es ihm egal sein kann. Er hat mit dem Kapitel JJ abgeschlossen…

Fabrizio ist geschockt

Fabrizio ist total geschockt, als JJ plötzlich wieder in Berlin auftaucht. Sofort kommen die alten negativen Gefühle in ihm hoch und er flüchtet überfordert vor ihr. Als er sich JJ aber nicht weiter entziehen kann, rechnet er harsch mit ihr ab und macht ihr bittere Vorwürfe wegen ihres plötzlichen Abgangs damals.

Frustriert lässt Fabrizio die Wut später an seinen Kollegen ab – ohne zu ahnen, dass Peggy und Co. JJ dazu überredet haben, in die WG einzuziehen. Als Fabrizio schließlich davon erfährt, ist er total außer sich, verhindert aber den Einzug nicht. Warum auch? Schließlich ist ihm JJ inzwischen egal… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.