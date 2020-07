Berlin – Tag & Nacht: JJ will Lennox heiraten!

Fabrizio scheint bei „Berlin – Tag & Nacht“ noch immer Gefühle für JJ zu haben. Doch nun muss er eine Schock-Nachricht verkraften: Er kann es einfach nicht glauben, dass seine Ex nun ihren neuen Freund Lennox heiraten will. Wie wird er damit umgehen?

Erst kürzlich stand JJ vor der WG und ist dort auch wieder eingezogen – für Fabrizio war das ein krasser Schock! Mit seiner Ex will er nichts mehr zu tun haben und hat ihr krasse Vorwürfe gemacht, weshalb sie damals einfach abgehauen ist. Eigentlich hatte er das Kapitel für sich längst abgeschlossen, aber er wurde von der Vergangenheit eingeholt. Doch im Laufe der Zeit merkt Fabrizio, dass er noch immer Gefühle für seine Ex-Freundin hat.

JJ und Lennox wollen sich das Ja-Wort geben

Doch JJ ist mittlerweile längst vergeben und mit ihrem neuen Freund Lennox total glücklich. In Berlin will JJ mit ihrem Lover eine Bar aufmachen und sich auf dem Kiez ein neues Leben aufbauen. Schon das kann Fabrizio nicht nachvollziehen – es kommt für ihn aber alles noch viel schlimmer. JJ verkündet nämlich, dass sie Lennox heiraten will.

Fabrizio lässt sich provozieren

Lennox sucht dann das Gespräch mit Fabrizio – aber er will sich nicht von ihm provozieren lassen. Dennoch lässt er keine Möglichkeit aus, seinen Rivalen zu triggern – und Fabrizio ist davon dann doch ziemlich genervt. Und auch JJ merkt, dass ihr Ex-Freund seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Zwischen den beiden kommt es deshalb zu einer Konfrontation, welche es in sich hat. Er selbst ärgert sich auch darüber, dass er die Kontrolle über sich verloren hat. Wird JJ bald Lennox wirklich das Ja-Wort geben? Und wie wird Fabrizio darauf reagieren? Das zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.