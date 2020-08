Berlin – Tag & Nacht: JJ schläft mit Fabrizio!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ könnte JJ eigentlich kaum glücklicher sein. Die Beauty will Lennox heiraten – doch Fabrizio kämpft weiter um sie. Und dann ist es auch passiert: JJ hatte eine gemeinsame Nacht mit ihrem Ex-Freund.

Die Nacht mit Fabrizio hat bei JJ ein totales Gefühlschaos angerichtet. Erst will sie Lennox alles beichten, beschließt dann aber, die Hochzeit wie geplant durchzuziehen. Doch Fabrizio ahnt, dass das der größte Fehler ihres Lebens wäre.

JJ und Fabrizio verbringen eine Nacht

JJ hadert mit ihrem schlechten Gewissen, weil sie mit Fabrizio geschlafen hat. Während Fabrizio seinen Freunden schon euphorisch mitteilt, dass die Hochzeit platzen wird, nimmt JJ sich vor, Lennox den Seitensprung zu beichten. Doch am Ende schafft sie es einfach nicht, ihm die Wahrheit zu sagen.

Platzt die Hochzeit mit Lennox?

Als sie Fabrizio trifft, macht sie ihm schweren Herzens klar, dass sie die Hochzeit durchziehen wird und er sich in Zukunft von ihr fernhalten soll. In der Schnitte redet sich JJ vor Paula und vor sich selbst ein, das Richtige zu tun. Doch Fabrizio weiß, dass die Hochzeit der größte Fehler in JJs Leben wäre – und vor dem will er sie um jeden Preis bewahren… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.