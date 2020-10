Berlin – Tag & Nacht: JJ macht Fabrizio einen Heiratsantrag!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” feierten Fabrizio und JJ vor einigen Monaten ihr Liebes-Comeback. Doch zuletzt kam es auch immer wieder zum Zoff zwischen den beiden. Nun macht JJ ihm sogar einen Heiratsantrag!

Fabrizio ist völlig perplex, als JJ ihm einen Heiratsantrag macht. Damit hätte er nicht gerechnet, wo doch eigentlich Eiszeit zwischen ihnen herrscht. Ohne lange nachzudenken, lehnt er ab. Ein Fehler, den er bald schon bitter bereut.

JJ will mit Fabrizio den nächsten Schritt gehen

Fabrizio fürchtet nach JJs Ansage gestern um seine Beziehung, zumal sie ihm auch am Morgen noch auszuweichen scheint. Doch entgegen seiner Erwartung trennt sich JJ nicht von ihm, sondern überrumpelt Fabrizio stattdessen mit einem Heiratsantrag. Mit der Hochzeit will sie endlich dem chronischen On/Off ihrer Beziehung ein Ende bereiten und den nächsten Schritt gehen. Fabrizio fühlt sich jedoch von JJ erpresst und lehnt den Antrag ab, womit er sie heftig vor den Kopf stößt. Während JJ ohne Hochzeit keinen Sinn mehr in der Beziehung sieht, wird Fabrizio dank Ole klar, dass er gerade dabei ist, seine große Liebe für immer zu verlieren… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

