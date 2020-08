Berlin – Tag & Nacht: JJ hat einen Seitensprung mit Fabrizio!

Erst vor einigen Wochen kam JJ in den Kiez bei „Berlin – Tag & Nacht“ zurück. Fabrizio war davon total geschockt, denn mit seiner Ex hat er eigentlich abgeschlossen. Doch nun kommen sich die beiden doch wieder näher. Gibt es etwa ein Liebes-Comeback?

JJ will sich in der Hauptstadt ein neues Leben aufbauen – und das nicht allein. Denn mit ihrem Freund Lennox ist sie mega happy und plant auch beruflich mit ihm durchzustarten. Das Paar plant bald den nächsten Schritt – und will heiraten. Das kann Fabrizio absolut nicht verstehen.

JJ wird von Fabrizio gerettet

Fabrizio meint zwar immer, er hat keine Gefühle mehr für JJ – aber seine Eifersucht hat er nur selten im Griff. Offenbar scheint er doch für seine Ex-Freundin doch mehr zu empfinden, als nur Freundschaft. Dann kommt es plötzlich zu einem Zwischenfall: Fabrizio rettet JJ vor einem einfahrenden Auto! Dabei wird ihm endgültig klar, dass er noch mehr für sie empfindet. Währenddessen macht Lennox nun Nägel mit Köpfen und vereinbart einen nahe liegenden Heiratstermin. Dabei sieht Fabrizio rot und will das mit allen Mitteln verhindern.

Die beiden landen im Bett

Einige Tage später schlafen Fabrizio und JJ miteinander. Das hat ein krasses Gefühlschaos ausgelöst. Während Fabrizio seinen Freunden bereits erzählt, dass die Hochzeit mit Lennox platzen, will sie ihm den Seitensprung beichten. Sie macht Fabrizio außerdem auch klar, dass sie die Hochzeit durchziehen wird und er sich von ihr fernhalten soll. Doch Fabrizio weiß, dass die Hochzeit ein riesioger Fehler ist und will sie davor bewahren. Offenbar hat er den Kampf um JJ noch nicht aufgegeben. Ob er sie tatsächlich zurückgewinnen wird? Oder wird JJ bald Lennox heiraten? Das zeigt RTLZWEI bald um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.