Berlin – Tag & Nacht: Jannes will Paula aus der JVA befreien!

Nach ihrem Streit sucht Joe bei „Berlin – Tag & Nacht“ das Gespräch mit Jannes. Doch dessen merkwürdiges Verhalten lässt ihn aufhorchen. Jannes Plan, Paula aus der JVA zu befreien, geht nicht auf und treibt ihn in die Verzweiflung. Wird er endlich die Wahrheit sagen?

Joe muss Paula morgens am Telefon gestehen, dass er Jannes nach einem Streit aus der WG geworfen hat. Doch Paula appelliert an ihn, seine Wut einfach mal runterzuschlucken und Jannes dazu zu bewegen, sie in der JVA zu besuchen. Das Treffen mit Jannes kann Joe jedoch nicht wirklich beruhigen. Er glaubt nicht, irgendetwas bei ihm erreicht zu haben. Stattdessen wundert er sich zunehmend über Jannes‘ widersprüchliches Verhalten.

Gesteht Jannes seine Schuld ein?

Derweil scheitert wiederum Jannes‘ letzte Hoffnung, Paula aus dem Knast herausholen zu können, ohne offen seine Schuld eingestehen zu müssen. Schließlich scheinen Joes Worte aber trotzdem etwas in ihm bewirkt zu haben. Er gibt sich tatsächlich einen Ruck und sucht Paula in der JVA auf. Es könnte sogar sein, dass er kurz davor steht, ihr die ganze furchtbare Wahrheit zu gestehen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.