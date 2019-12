Berlin – Tag & Nacht: Jannes will das Handtuch werfen!

Jannes wird klar, dass Leon bei „Berlin – Tag & Nacht“ nach seinem Weggang aus Berlin eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat. Nun muss er sogar für eine Party im LA14 geradestehen, die nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Zum Glück steht ihm Emmi zur Seite.

Jannes fällt aus allen Wolken, als er mitbekommt, dass Leon eine Silvestersause im LA geplant hat. Schnell wird klar, dass die Party sich nicht so leicht canceln lässt wie erhofft und so bleibt die einzige Option, das Ganze durchzuziehen. Jannes tut sich jedoch schwer, am Ball zu bleiben: Immer mehr beschleicht ihn das Gefühl, dass Leon einen Scherbenhaufen hinterlassen hat, den er nun aufräumen soll.

Party soll trotzdem stattfinden

Als die Party ins Wasser zu fallen droht und Jannes schon das Handtuch werfen will, ermutigt Emmi ihn und macht ihm klar, dass er die Party nicht für Leon veranstaltet, sondern für alle anderen, die geblieben sind. Schließlich gibt sich Jannes einen Ruck und beschließt, seine Freunde nicht einfach im Stich zu lassen wie Leon. Also kehrt er zurück ins LA, wo die Party dank einer kleinen Überraschung von Emmi zu einem besonderen Highlight wird. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.