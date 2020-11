Berlin – Tag & Nacht-Jannes: Vor seinem Abschied schläft er mit Emmi!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Jannes in der letzten Zeit viel durchgemacht. Er ist wieder tief in den Drogensumpf gerutscht und lag zuletzt sogar im Krankenhaus. Nun will er Berlin verlassen und einen Neuanfang wagen – doch vor seinem Abschied landet er mit Emmi noch im Bett.

Nachdem Jannes (Benjamin Mittelstädt) nach einer Überdosis Drogen wieder aus dem Krankenhaus kommt, ist für ihn klar, dass er einen Schlussstrich unter das Kapitel Berlin ziehen muss. Bevor er Emmi (Denise Duck) Lebewohl sagt, haben die beiden noch leidenschaftlichen Sex.

Jannes und Emmi landen im Bett

Als Jannes nach seiner Überdosis am Morgen aus dem Krankenhaus zurückkommt, ist die Freude nur von kurzer Dauer, denn er hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Er wird Berlin verlassen und zu Malte nach Thailand gehen. Während Jannes einen letzten Besuch bei Theo nutzt, um noch einmal final mit ihm abzurechnen, muss die erschütterte Emmi sich fragen, ob sie einem möglichen Neuanfang von Jannes tatsächlich mehr im Weg steht, als sie sich eingestehen will.

Kurz darauf kommt es noch einmal zu einem nahen Moment zwischen den beiden und Jannes lässt sich dazu hinreißen, mit Emmi zu schlafen. Für kurze Zeit stellt er sich daraufhin die Frage, ob seine Flucht nicht doch ein großer Fehler ist. Letztendlich bleibt er jedoch bei seinem Entschluss und es kommt zu einer emotionalen Verabschiedung von Emmi. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.