Berlin – Tag & Nacht: Jannes verlässt die Stadt!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Jannes sein Leben nicht mehr im Griff. Nach einer Überdosis fasst er einen Entschluss: Er verlässt die Stadt und geht nach Thailand! Wie darauf wohl sein Vater Theo reagieren wird?

Zunächst macht Jannes (Benjamin Mittelstädt) einen gefassten Eindruck. Theo (Ranndy Frahm), Emmi (Denise Duck) und Paula (Laura Maack) hoffen, dass nun doch alles gut wird. Doch dann kippt die Stimmung, denn Jannes braucht wieder neuen Stoff! Er ist von den Drogen mittlerweile so abhängig, dass er ohne nicht mehr leben kann. Dann bedroht er sogar seinen Vater Theo, nachdem dieser ihn kein Stoff besorgen will. Dann hat er eine Idee: Er besorgt Ersatzmedikamente und hofft, dass der Schwindel nicht auffliegt.

Jannes will nach Überdosis die Stadt verlassen

Doch die Lage spitzt sich immer weiter zu und Theo erkennt, dass er der Lage nicht mehr gewachsen ist. Deshalb fesselt er seinen Sohn und will währenddessen Paula einweihen, welche ihn mit unter die Arme greifen soll. Doch Jannes gelingt es, sich aus seinem Versteck zu befreien und in seinem Wahn nimmt er wieder Rauschmittel – und das wohl nicht zu wenig! Nach einer Überdosis kommt Jannes schließlich in eine Klinik. Als er aus dem Krankenhaus entlassen wird, fasst Jannes einen Entschluss: Er will nicht länger in Berlin bleiben und nach Thailand gehen. Dann schläft er aber überraschend noch mit Emmi und fragt sich, ob er tatsächlich die Stadt verlassen sollte. Ihm ist aber klar, dass er den Schritt wagen muss – dann verabschiedet er sich von Emmi und allen anderen.

Steigt Benjamin Mittelstädt aus der Serie aus?

Das würde wohl bedeuten, dass Benjamin Mittelstädt aus der Serie aussteigen würde. Ob es sich dabei nur um eine Pause handelt oder doch einen endgültigen Ausstieg? Darüber kann man nur spekulieren! Doch Fakt ist: Jannes wird wohl etwas länger nicht mehr bei BTN zu sehen sein… RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

