Berlin – Tag & Nacht: Jannes und Emmi küssen sich!

Jannes gesteht Emmi beim Wiedersehen in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, dass er sie noch liebt und mit ihr in München neu anfangen will. Obwohl Emmi vor Schmidti klarstellt, dass sie und Jannes Geschichte sind, kommt es kurz darauf zwischen den beiden zu einem Kuss.

Emmi verschweigt unter einem Vorwand Krätze und den anderen Hausbootlern, dass Jannes und sie sich bei seinem Freigang treffen. Beim ersten Wiedersehen wissen Emmi und Jannes nicht, wie sie miteinander umgehen sollen. Als Jannes Emmi dann auch noch gesteht, dass er sie immer noch liebt und er mit ihr in München neu anfangen will, haut Emmi ab.

Jannes will mit Emmi einen Neuanfang

Nur Schmidti, der als Einziger von Jannes‘ Freigang weiß, bekommt einen Verdacht und stellt Emmi zur Rede. Diese stellt jedoch klar, dass sie und Jannes Geschichte sind und sie nur Krätze liebt. Schmidti bringt es abends nicht übers Herz, Krätze die Wahrheit zu erzählen. Er hofft, dass Emmi das Richtige macht. Unterdessen küssen sich Jannes und Emmi. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.