Berlin – Tag & Nacht: Jannes taucht wieder auf!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” war Jannes zuletzt nicht zu tun. Umso überraschender ist es für Emmi, als er plötzlich wieder vor der Tür steht. Wird es ein Liebes-Comeback zwischen den beiden geben?

Emmi (Denise Duck) trifft fast der Schlag, als wie aus dem Nichts Jannes (Benjamin Mittelstädt) vor ihrer Tür steht. Er ist clean und scheint zu ihrer Freude ganz der Alte. Als sie gemeinsam abends kochen, beichtet Jannes ihr seine Liebe – und Emmi muss ihre Gefühle sortieren.

Liebes-Comeback bei Jannes und Emmi?

Emmi ist geschockt, als am Morgen plötzlich überraschend Jannes vor der Tür steht, der clean wieder zurück in Berlin ist. Überfordert zieht sie sich zunächst zurück – schließlich weiß sie auch immer noch nicht, wie sie zu Krätze (Marcel Maurice Neue) steht. Doch als Jannes sie zum Kochen und einem gemeinsamen Abend einlädt, muss sich Emmi ihrer Angst stellen. Sie ist positiv überrascht, nachdem sie erkennt, dass Jannes tatsächlich wieder ganz der Alte ist.

Doch als er ihr am Ende des Abends gesteht, dass er sie immer noch liebt und wieder mit ihr zusammen will, weiß Emmi nicht mehr, was sie denken und fühlen soll… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.