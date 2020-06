Berlin – Tag & Nacht-Jannes: Schlussstrich mit dem LA14!

Jannes empfindet die Bar bei „Berlin – Tag & Nacht“ zunehmend als Ballast. Obwohl er versucht, seine Verantwortung fürs LA14 wahrzunehmen, merkt er schließlich, dass sein Herz eigentlich fürs Tätowieren schlägt. Daher entschließt er sich, Mike die Bar zu verkaufen.

Nachdem Mike versucht, Jannes einzubläuen, dass er sich mehr um das LA14 kümmern muss, verspricht dieser mit schlechtem Gewissen, seine Bar künftig nicht mehr außer Acht zu lassen – trotz seiner wieder entfachten Tattoo-Leidenschaft. Doch im Laufe des Tages wird Jannes schmerzlich bewusst, dass er wohl oder übel doch eine Entscheidung treffen muss: das LA14 oder das Tätowieren!

Jannes verkauft seine Bar

Aus Vernunft will Jannes sich von nun an vollends auf seine Bar zu konzentrieren, erkennt dabei aber überrascht, dass ihn das Leben hinter der Theke nicht halb so glücklich macht wie Mike, der für seinen Job brennt. Also kommt Jannes zu dem Schluss, seiner Berufung nachzugehen und verkauft dem überrumpelten, aber glücklichen Mike seine Bar.

Am Abend ist Jannes erleichtert, als er happy von seinen Tattookollegen empfangen wird, die ihn in seinem Vorhaben unterstützen. Und auch Mike kann es kaum erwarten, als neuer Chef zusammen mit Connor das LA14 zu rocken.