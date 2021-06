Berlin – Tag & Nacht: Jannes macht Theo ein Geständnis!

Jannes will Theo bei „Berlin – Tag & Nacht“ mit allen Mitteln dazu bewegen, seine Anzeige gegen Paula fallen zu lassen. Doch der bleibt hart. In einem schwachen Moment hält Jannes es schließlich nicht mehr aus und gesteht seinem Vater, dass er an allem schuld ist.

Von Schuldgefühlen getrieben, kehrt Jannes nach Berlin zurück, wo er von seinem Vater erfährt, dass Paula mit einem Bein im Gefängnis steht. Mit schlechtem Gewissen will er ihr beichten, dass er an allem schuld ist. Ihn verlässt jedoch der Mut, als ihm klar wird, dass er damit bei allen Menschen, die ihm etwas bedeuten, für immer in Ungnade fallen würde.

Jannes sagt die ganze Wahrheit

Stattdessen kämpft er dafür, dass Theo seine Aussage gegen Paula zurückzieht. Als Theo zugibt, dass er nicht zu 100 Prozent überzeugt ist, dass Paula ihn niedergeschlagen hat, sie aber bluten lassen will, platzt Jannes mit der Wahrheit heraus. Überfordert braucht Theo einen Moment, um zu begreifen, dass es stimmt, was Jannes da gerade sagt. Schemenhaft erinnert er sich schließlich – und tritt seinem Sohn ein weiteres Mal gegenüber… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.