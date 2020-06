Berlin – Tag & Nacht: Jannes macht Schluss mit Emmi!

Zwischen Jannes und Emmi lief es bei „Berlin – Tag & Nacht“ zuletzt nicht gut. Basti findet Emmi extrem scharf – als er masturbierte, verhalf sie ihm sogar zum Höhepunkt. Doch die Affäre ist aufgeflogen: Jannes zieht daraufhin die Konsequenzen und macht mit Emmi endgültig Schluss!

Nachdem Jannes den heißen Videochat von Emmi und Basti zufällig mitbekommt, ist er so in Rage, dass er mit Emmi endgültig Schluss macht. Um sich abzulenken, wirft er sich gedankenlos Drogen ein – die wenig später ihre fatale Wirkung entfalten.

Affäre zwischen Emmi und Basti fliegt auf

Jannes ist am Morgen immer noch fassungslos darüber, dass er in der Nacht zuvor Emmi beim Camsex mit Basti erwischt hat. Blind vor Wut möchte er seinen Nebenbuhler am liebsten verprügeln. Zum Glück können die anderen aber verhindern, dass Jannes das Loft verlässt, so dass dieser sich frustriert auf die Dachterrasse zurückzieht. Eine erste Aussprache mit Emmi scheitert – und als später Basti auftaucht, um sich bei Jannes für die skurrile Affäre zu entschuldigen, verhindert erneut nur das verschlossene Gitter Schlimmeres.

Jannes nimmt wieder Drogen

Jannes trennt sich schließlich von Emmi, die sich nun große Sorgen macht, dass er in seiner aufgebrachten Verfassung eine große Dummheit begehen könnte. Und sie hat Recht: Jannes findet in seinem Kabuff längst vergessene Drogen und zögert in seinem Schmerz nicht, diese auch zu konsumieren. Das bekommt ihm leider gar nicht gut, denn im Rausch wird er von beängstigenden Wahnvorstellungen heimgesucht… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.