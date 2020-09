Berlin – Tag & Nacht: Jannes ist verschwunden! Theo ist am Boden zerstört

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ spitzt sich die Situation zu. Steve hat Jannes als Geisel genommen und will ihn erst freilassen, wenn Theo seine Schulden beglichen hat. Sein Vater ist am Boden zerstört und versucht, das Geld aufzutreiben.

Jannes ist spurlos verschwunden. Theo weiß nur, dass Steve ihn eingesperrt hat – und er droht ihm, seine Geisel erst freizulassen, wenn er seine Schulden beglichen hat. Während Theo verzweifelt das Geld auftreiben will, befreit sich Jannes.

Theo will das Geld auftreiben

Theo ist am Morgen total alarmiert, als er feststellt, dass Jannes am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen ist. Steve zitiert ihn wenig später ins Body Burn, wo er ihm klar macht, dass er Jannes in seiner Gewalt hat und endlich das Geld haben will, das Theo ihm schuldet. Verzweifelt versucht Theo, irgendwie die 250.000 Euro zusammenzukratzen, während er gleichzeitig aus Angst vor den Konsequenzen verhindern muss, dass seine misstrauischen Mitbewohner im Loft von Jannes‘ Verschwinden erfahren.

Jannes kann sich befreien

Während Theo auch mit seinem letzten Versuch scheitert, Steve ein Alternativangebot zu unterbreiten, gelingt Jannes, der von Steve unter Drogen gesetzt wurde und arg mit einer aufkommenden Psychose zu kämpfen hat, die Flucht aus seinem Gefängnis. Doch bald muss er entsetzt feststellen, dass er mitten im Nirgendwo steckt…