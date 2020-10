Berlin – Tag & Nacht-Jannes: Hasserfüllte Drohungen gegen Theo!

Das Suchtproblem von Jannes nimmt bei “Berlin – Tag & Nacht” immer krassere Züge an – und Theo weiß nicht, wie er seinen Sohn aus dem Drogen-Teufelskreis befreien kann. In seiner Not schmiedet er einen Plan und jubelt Jannes Ersatzmedikamente unter. Funktioniert der Trick?

Theo (Ranndy Frahm) fühlt sich hilflos, weil Jannes von ihm immer mehr Drogen in immer kürzer werdenden Abständen verlangt. Zunächst stellt er sich quer, kann aber schließlich nicht anders, als seinem Sohn doch neues Zeug zu geben. Sonst, so droht Jannes, wird er abhauen. Theo kann kaum mit ansehen, wie Jannes die Drogen nimmt, verdrängt dann jedoch sein schlechtes Gewissen, als Jannes danach voller Tatendrang ist und sich bei ihm aufrichtig für seine Unterstützung bedankt.

Jannes verlangt mehr Stoff

Auch vor Emmi (Denise Duck) und Paula (Laura Maack) macht Jannes einen gefassten Eindruck, sodass Theo hoffnungsvoll ist, dass vielleicht doch alles gut wird. Doch dann schlägt die Stimmung um, denn Jannes verlangt plötzlich wieder neuen Stoff.

Theo bekommt Drohungen von seinem Sohn

Theo will seinen Sohn nicht noch weiter in die Sucht treiben, bekommt dann aber hasserfüllte Drohungen von ihm und gibt erneut nach. Verzweifelt überlegt sich Theo, wie er Jannes retten kann und sieht schließlich nur einen Ausweg: Er besorgt für Jannes Ersatzmedikamente und hofft inständig, dass der Schwindel vor ihm nicht auffliegt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

