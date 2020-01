Berlin – Tag & Nacht: Jannes fasst einen Entschluss!

Nach einigem Hin und Her steht für Jannes fest, dass er seinem Herzen folgen und die Bar bei „Berlin – Tag & Nacht“ verkaufen wird. Allerdings wendet sich das Blatt, als er als Barmanager plötzlich zeigen muss, was in ihm steckt. Sollte er das LA14 doch übernehmen?

Jannes weiß immer noch nicht, ob er im LA14 als Chef durchstarten soll oder nicht. Deshalb holt er sich kurzerhand Rat bei seiner Tante Paula ein. Als diese ihm empfiehlt, das zu machen, was sein Herz ihm sagt, fühlt sich Jannes darin bestätigt, sich für das Tätowieren und gegen die Bar zu entscheiden.

Piet zeigt Interesse

Nachdem Piet Interesse am Kauf des LA zeigt, hat er daher keinerlei Einwände, mit diesem zu verhandeln. Doch als in der Bar plötzlich der Kühlschrank ausfällt und der Betrieb des Ladens in Gefahr ist, fühlt sich Jannes herausgefordert, eine Lösung zu finden. Zu seinem eigenen Erstaunen merkt er plötzlich, dass er richtig darin aufgeht, die Bar zu managen. Sollte er seine Entscheidung nochmal überdenken und das LA14 doch übernehmen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.