Berlin – Tag & Nacht-Jannes: Endgültiger Schlussstrich mit Emmi!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ geht Jannes nach dem Ärger im LA weiterhin auf Konfrontationskurs zu Emmi. Auch Milla ist nicht gut auf sie zu sprechen – und trotzdem schließen die beiden später Frieden. Jannes dagegen ist gar nicht versöhnlich gestimmt. Er feuert Emmi.

Nach dem Trubel im LA versucht Emmi, sich Jannes zu erklären, aber der schickt sie nur verärgert weg. Auch am nächsten Tag stoßen ihre Versuche, sich zu rechtfertigen, auf taube Ohren. Aber nicht nur er, sondern auch Milla, der Emmi in ihrem Frust die Schuld an dem LA-Fiasko gibt, lässt sie abblitzen. Erst als sie am Foodtruck Krätze begegnet, findet sie jemanden, der Verständnis für sie hat.

Emmi wird von Jannes gefeuert

Als die Kunden ihm später die Bude einrennen, steht Emmi ihm tapfer zur Seite – und erkennt mit einem Schlag, dass sich ihr Muster wiederholt. Mit der neuen Erkenntnis, dass sie wirklich an ihrer Übergriffigkeit arbeiten muss, verträgt Emmi sich wieder mit Milla. Doch bei Jannes beißt sie weiter auf Granit. Er wirft sie endgültig raus aus dem LA. Emmi ist geschockt. Muss sie sich jetzt echte Sorgen um ihre Beziehung machen?