Berlin – Tag & Nacht: Jannes bricht Therapie in Klinik ab!

Emmi zeigt sich bei “Berlin – Tag & Nacht” überzeugt, dass Jannes in der Klinik gut aufgehoben ist. Doch sie muss ebenfalls erkennen, dass er dort ungeheuer leidet. Dann taucht ausgerechnet sein Vater Theo auf. Jannes bringt ihn dazu, ihn aus der Klinik zu holen.

Am Morgen muss sich Emmi dem Konflikt mit Jannes‘ Vater Theo stellen. Der wirft ihr vor, dass sie seinen Sohn zur Therapie gedrängt hat. Zwar ist Emmi felsenfest davon überzeugt, richtig gehandelt zu haben, doch es setzt ihr ganz schön zu, als sie sieht, wie sehr Jannes leidet. Er fleht sie an: Er will die Klinik unbedingt wieder verlassen. Doch Emmi bleibt eisern. Daraufhin behauptet Jannes, dass sie sich nicht um ihn kümmern will.

Theo will Jannes aus Klinik holen

Während Emmi sich von Milla darin bestärken lässt, das Richtige zu tun, taucht überraschend Theo in der Klinik auf. Jannes nutzt dessen schlechtes Gewissen aus, und kann ihn schließlich davon überzeugen, dass es besser ist, ihn aus der Klinik zu holen. Als Emmi vom Abbruch der Therapie erfährt und dann auch noch mitbekommt, dass Jannes ausgerechnet bei seinem Vater untergekommen ist, schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Denn aus ihrer Sicht ist gerade Theo der Grund für alle Probleme.