Berlin – Tag & Nacht: Schmidti will ein Kind von Jade!

Jade möchte bei „Berlin – Tag & Nacht“ ein Kind von Schmidti. Jedenfalls glaubt er das. Und Schmidti möchte ein Kind von Jade – doch auch das beruht auf einem Missverständnis. Die beiden wollen sich nicht gegenseitig enttäuschen und suchen jetzt nach einem Ausweg.

Schmidti gerät am Morgen in leichte Panik. Ein Kommentar von Jade macht ihm scheinbar klar, dass sie offenbar sofort ein Kind mit ihm haben möchte. Er redet sich ein, dass es im Prinzip auch keinen besseren Zeitpunkt dafür gibt. Jedenfalls will er Jade ihren vermeintlichen Wunsch nicht abschlagen.

Schmidti wünscht sich ein Baby

Als er schließlich in die Schnitte kommt und Jade klar macht, dass auch er Kinder will, ist die jedoch völlig überrumpelt. Schmidti zuliebe und weil er sich ein Baby so sehr zu wünschen scheint, traut sie sich allerdings nicht, ihm zu sagen, dass sie selbst noch gar nicht bereit dazu ist. Während sie dies vor Rick zugibt, kommt Schmidti endlich zur Besinnung: Ihm geht das alles viel zu schnell.

Doch wie soll er jetzt noch aus der Nummer rauskommen? Als Jade und er am Abend wie geplant miteinander ins Bett gehen sollen, gibt er vor, extrem müde zu sein. Seine Erleichterung ist zudem groß, als Jade scheinbar von Kopfschmerzen geplagt wird und darum ebenfalls kein Interesse an Sex hat.